Киев, , 09:19 — REGNUM Правительство Украины заинтересовано в том, чтобы провести бесплатную вакцинацию населения страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоёв населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах», — рассказал он.

По словам чиновника, государство намерено выкупать всю вакцину, которая появится на украинском рынке.

Ляшко добавил, что возможность платной вакцинации на Украине может появиться не ранее второй половины 2021 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны быть готовым к началу кампании по вакцинации населения страны.

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