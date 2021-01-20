20 января 2021 | Время чтения 5 мин

Накануне масштабных турецко-азербайджанских военных учений в Карсе «Зима 2021» с участием Пакистана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в конце месяца Анкара и Москва обсудят большой спектр вопросов, в том числе вопросы сотрудничества в военно-промышленной сфере, в том числе покупку второй партии С-400. Комментируя эту ситуацию, турецкое издание Cumhuriyet отмечает в работе турецкой дипломатии «нервные броски из крайности в крайность».

Станислав Тарасов, , 09:44 — REGNUM



Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

С 1 по 12 февраля в сопредельной с Арменией турецкой провинции Карс пройдут совместные турецко-азербайджанские военные учения «Зима-2021». По данным турецкого правительственного агентства Anadolu, они обещают стать крупнейшими за последние несколько лет. Сценарий предусматривает отработку совместных наступательных операций, в том числе десантно-штурмовых. В условных боях будут задействованы танковые и артиллерийские подразделения, спецназ и снайперы. Целями заявлены отработка взаимодействия в ходе совместных операций, проверка боеспособности вооружения и транспортных средств, штатных и перспективных. Более того, турецкая сторона пригласила поучаствовать и Пакистан.

Тут видится немало странностей и признаков определенного символического свойства. Во-первых, учения «Зима 2021» проводятся по окончании карабахской войны, когда по логике в генштабах Азербайджана и Армении, как, кстати, и других стран, должен изучаться накопленный опыт боевого взаимодействия двух стран. Во-вторых, если уж две «братские армии» никак не могут расстаться друг с другом после Карабаха, то могли бы провести маневры где-нибудь во внутренней Анатолии. Тем более что Анкара намекает Еревану на нормализацию отношений, а Баку при посредничестве Москвы ведет с ним диалог по разрешению проблем раскрытия важных коммуникационных коридоров через территорию Армении с выходом через Нахичевань на Турцию. Более того, появляется шанс совместного конструирования новой конфигурации безопасности в Закавказье и новые возможности для политико-дипломатического маневрирования, причем не только в масштабах региона. А сейчас и гадать не надо, кого Турция и Азербайджан на учениях выставят в качестве условного противника. В чём же дело?

Бакинские эксперты, с которыми автор связался по телефону, в принципе, согласны с тем, что участие в нынешней ситуации Азербайджана в военных учениях «Зима-2021» не совсем ему выгодно. Но азербайджанский президент Ильхам Алиев вынужден действовать по принципу «долг платежом красен» и не может после активной поддержки со стороны Турции в карабахской войне ответить отказом своему турецкому коллеге Эрдогану. По словам наших собеседников, это символическое решение. Вот только зачем пригласили для участия в маневрах Исламабад? Это воспринимается как появление в этой зоне военного альянса Турция — Азербайджан — Пакистан, что вызывает настороженность не только в Армении. Как считает бакинский эксперт Садиг Ахмедов, «ядерное оружие Пакистана и азербайджанский (как и турецкий — С. Т.) военный потенциал могут прекрасно дополнить друг друга, а военный альянс станет ядром военного союза всех мусульманских стран». Задача амбициозная, но тоже символического уровня.

Остается Эрдоган, который решает учениями в Карсе конкретные задачи. Дело в том, что его главный внутриполитический союзник, крайне правый националистический политик и председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели назвал победу в карабахской войне «главным достижением тюркского мира последних десятилетий» и рекомендовал Эрдогану «выжать максимум из этого для решения острых внутриполитических проблем». Речь идет об активном продвижении в политическое сознание турок известного тезиса «одна нация — два государства» (Турция и Азербайджан — С. Т.). Потому что, вопреки прогнозам лиц из ближайшего окружения Эрдогана, победа в Карабахе не увеличила рейтинг президента. Социологические замеры показывают, что активную внешнюю региональную политику Турции, в том числе и в Карабахе, действия на грани фола в отношениях с Западом поддерживают менее 50% электората. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) пользуется поддержкой 39,8% избирателей, партия Бахчели — только 9,8%.

В этой связи некоторые турецкие эксперты требуют, чтобы Эрдоган ответил на такой вопрос: «Азербайджан вернул под свой контроль утерянные ранее районы и вышел на диалог с Россией нового политического качества, а что получила Турция, которую не включили даже в карабахское мирное соглашение, в чью сторону изменился баланс сил в Закавказье — России или Турции?» Тем более что после победы Джо Байдена на президентских выборах в США и его заявления о том, что он будет поддерживать силы турецкой оппозиции, многое в Турции стало меняться. На днях турецкое издание Sabah раскопало одно из предвыборных заявлений Байдена, в котором тот заявлял, что «пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию и поэтому Эрдогана необходимо свергнуть». По оценке газеты, Байден, оказывается, даже нашел себе партнеров в лице оппозиционных сил в Турции. Кстати, оппозиция уже воспрянула духом, заявляя, что ПСР «изгнана из Стамбула, а теперь будет изгоняться и из Турции».

Ахмет Давутоглу, в прошлом близкий соратник Эрдогана, а ныне его оппонент, выступил с предупреждением в адрес президента, пообещав, что того «сместят, даже если он победит на выборах». При этом Давутоглу использовал арабское слово tasfiye, которое переводится как «ликвидировать», «убрать». Правда, не уточнил, означает ли это «убрать с должности» или проявить насилие физическое. Эрдоган чувствует опасность и пытается держать армию в состоянии постоянного напряжения, а в стране культивировать идею тюркского национализма. Именно в таком контексте воспринимаются ничем особо не мотивированные военные учения «Зима 2021». Там полетают, поездят, попрыгают, постреляют и разъедутся по домам, а проблемы Турции останутся. Кстати, не случайно накануне военных учений Эрдоган заявил, что «в конце месяца Анкара и Москва обсудят большой спектр вопросов, в том числе вопросы сотрудничества в военно-промышленной сфере, покупку второй партии С-400». Комментируя эту ситуацию, турецкое издание Cumhuriyet отмечает в работе турецкой дипломатии «нервные броски из крайности в крайность».

По мнению газеты, «если цель свергнуть в Сирии Асада ошибочна, Анкара должна прийти к согласию с Дамаском. Чтобы соглашение с Ливией дало результат, нужно работать над заключением аналогичных соглашений о морских границах и с другими странами в Восточном Средиземноморье, например с Израилем, с Египтом… Нужно начать диалог с Арменией, а не бряцать у ее границ оружием. Следует отказаться от ошибочного подхода договориться с Россией и использовать это в торге с США. Если источник угрозы установлен ошибочно, то, независимо от того, применяете ли вы грубую силу или садитесь за стол переговоров, результат не изменится». Нам тут добавить нечего.