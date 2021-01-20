Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Решение не объявлять о превентивном помиловании самого себя, членов своей семьи и ряда сторонников принял действующий президент США Дональд Трамп после консультации с юристами. Об этом 19 января передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Встреча, посвященная этому вопросу, состоялась 16 января. На ней присутствовали юрисконсульт Пэт Чиполлоне и адвокат Эрик Хершманн, которые и раньше представляли интересы Трампа.

Они предупредили политика, что решение о собственном помиловании могут посчитать косвенным признанием его вины в рамках процедуры возможного импичмента. Это же касается и его дочери Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, которые служат советниками президента.

Юристы также посоветовали главе Белого дома отказаться от помилования членов Конгресса США от Республиканской партии Энди Биггса, Пола Госары и Моррисы Брукс, которые участвовали в митинге в поддержку Трампа 6 января, переросшем в беспорядки у Капитолия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Дональд Трамп и «другие влиятельные лица» якобы спровоцировали толпу на участие в беспорядках и захвате здания Конгресса США 6 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков объяснил проигрыш Трампа на выборах