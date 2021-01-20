Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Российские дипломаты в США потребовали от Госдепа вмешаться в ситуацию с отключением связи в генконсульстве в Нью-Йорке. Для этого в американское внешнеполитическое ведомство отправили ноту, говорится в распространённом 19 января заявлении посольства России.

«Направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта нота направлена в дополнение к той, что ранее передавало генконсульство в отделение госдепартамента в Нью-Йорке.

Читайте также: Генконсульство РФ в Нью-Йорке лишено телефонной связи и интернета

Напомним, с 18 января в российском консульстве в Нью-Йорке перестали работать все городские телефонные линии. При этом обращение к американской стороне не помогло — там ссылались на технические сложности, которые якобы препятствовали восстановлению связи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе США прокомментировали отключение связи в генконсульстве России