Москва, , 06:43 — REGNUM Ошибка президента США Дональда Трампа во время ноябрьских выборов заключалась в том, что он сделал ставку на голоса, написал 19 января председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

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«После дня выборов он (Трамп — ред.) только и делал, что отступал под напором стальных батальонов американской демократии. Он сделал ставку на голоса ‑ и в этом была его ошибка. Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов», — написал сенатор.

Пушков добавил, что речь идёт о демократии по американскому образцу, которая «стала неотличимой от диктатуры» в течение нескольких дней. По словам сенатора, подобное проявление скрывалось «под демократическим нарядом» и прежде, но стало очевидным для большинства только сейчас.

Напомним, 14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января.

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