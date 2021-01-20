Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Администрация избранного президента США Джо Байдена приложит все усилия, чтобы заблокировать реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил 18 января кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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«Мне надо посмотреть на действующее законодательство, чтобы определить, что мы можем сделать, чтобы помешать завершению строительства», — сказал он.

Блинкен добавил, что Байден считает «Северный поток — 2» «плохой идеей», поэтому решительно настроен убедить европейских партнёров США отказаться от неё.

Ранее США ввели санкции в отношении баржи «Фортуна», которая может использоваться для достройки газопровода. В России эти ограничения назвали противоречащими международному праву, а в Евросоюзе заявили, что не могут и не будут влиять компании, которые участвуют в строительстве.

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