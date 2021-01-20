Брюссель, , 06:07 — REGNUM Влиять на строительство газопровода «Северный поток — 2» не может и не будет руководство ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте, 19 января сообщается на сайте законодательного органа.

По его словам, проект по достройке объекта реализуют частные компании и у Евросоюза нет права вмешиваться в процесс. При этом Боррель отметил, что Nord Sream 2 «не исключает и не отменяет намерений ЕС к энергетической диверсификации». Дипломат также добавил, что организации, занимающиеся достройкой газопровода должны руководствоваться законодательством объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января глава комитета бундестага по экономике и энергетике Германии Клаус Эрнст призвал ввести штрафные пошлины на поставляемый из США газ в связи с давлением Вашингтона на участников проекта «Северный поток — 2».

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