Каракас, , 06:08 — REGNUM Twitter 19 января заблокировал официальный аккаунт Национальной ассамблеи — парламента Венесуэлы. При попытке зайти на страницу @LaNuevaAsamblea пользователь увидит пустую страницу с надписью о том, что действие данной учётной записи приостановлено в связи с нарушением правил Твиттера.

На странице парламента нового состава, на декабрьских выборах в который 91,34% голосов получил альянс левых сил Венесуэлы «Большой патриотический полюс Симона Боливара», возглавляемый «Единой социалистической партией» действующего президента страны Николаса Мадуро, удалена вся информация и заблокирована возможность для любых действий.

Аккаунт оппозиционных депутатов, незаконно «продливших свои полномочия», которые истекли 5 января, по-прежнему работает и помечен в соцсети как верифицированный аккаунт Национальной ассамблеи.

Напомним, в Венесуэле 6 января приступили к работе новый состав Национальной ассамблеи, который не признаётся большинством западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо Карлос Веккьо собрался посетить инаугурацию кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена.

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