Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Президент США республиканец Дональд Трамп, полномочия которого истекают 20 января, в последние дни обсуждал со своими соратниками перспективу создания новой политической партии. Об этом 19 января со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

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По её данным, Трамп говорил, что новое политическое объединение можно назвать «Партией патриотов».

Напомним, что в последнее время у Трампа значительно ухудшились отношения со многими лидерами Республиканской партии. Вместе с тем, он всё ещё пользуется сильной поддержкой среди рядовых избирателей, традиционно голосующих за республиканцев.

Издание не смогло получить официальных комментариев от Белого дома по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл в ходе заседания этого законодательного органа заявил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп якобы спровоцировал толпу на участие в беспорядках и захвате Капитолия 6 января.

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