Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Участие в торжественной церемонии отбытия действующего главы Белого дома Дональда Трампа из Вашингтона в штат Флорида не намерен принимать вице-президент США Майкл Пенс, передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

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Соратник американского лидера не сможет находиться на мероприятии, поскольку это будет затруднительно из-за его присутствия на инаугурации демократа Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно о решении Майкла Пенса посетить инаугурацию Джо Байдена 20 января. За несколько часов перед ней Дональд Трамп покинет Белый дом и направится на военную базу Эндрюс в американском штате Мэриленд, где и пройдет церемония его отбытия во Флориду.

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