Брюссель, , 04:38 — REGNUM Решение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), позволяющее странам Евросоюза извлекать шесть доз вакцины из одной ампулы вместо пяти, спровоцировало сокращение её поставок из США на 15%. Об этом 19 января пишет бельгийская газета Le Soir.

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Издание отмечает, что власти ЕС добивались ускорения вакцинации населения от коронавируса, поэтому разрешили брать из каждой ампулы по шесть доз, а не пять, как было оговорено в контрактах с американским поставщиком.

«Как только Pfizer узнала, что в Бельгии начали использовать шесть доз из одной ампулы, она немедленно сократила объем поставляемой вакцины. Теперь вместо 92 изотермических контейнеров по 195 флаконов (в сутки — ред.) мы получаем 76», — пишет газета.

Le Soir подчеркивает, что приведённый факт относится к Бельгии, однако ситуация характерна для всего Евросоюза, поскольку контракты заключались на уровне объединения, а Еврокомиссия запретила прямые переговоры с поставщиками вакцины.

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