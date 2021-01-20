Симферополь, , 04:15 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении Донбасса, чтобы подтвердить волю народа и приверженность властей к уважению норм и принципов международного права. Об этом 20 января сообщает РИА Новости.

«Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — сказал он.

По словам Пушилина, в ДНР готовы содействовать любым международным наблюдателям, которые захотят убедиться в свободном волеизъявлении граждан. Готовность к проведению референдума он назвал сигналом международному сообществу о неприемлемости монополии Украины в вопросе освещения и интерпретации событий в Донбассе.

Ранее, напомним, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова предложила членам Совета Безопасности ООН выяснить, чего хочет народ Донбасса, путём проведения референдума.

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