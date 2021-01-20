Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Действующий глава Белого дома Дональд Трамп якобы спровоцировал толпу на участие в беспорядках и захвате Капитолия 6 января. Об этом заявил его однопартиец, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл в ходе заседания этого законодательного органа.

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По словам сенатора, людям «внушили ложь» и они поддались на провокации Трампа и «других влиятельных лиц». Потитик добавил, что Сенат утвердил следующего американского президента и у США будет «мирная и успешная инаугурация».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой однопартиец Трампа, лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти обвинил главу государства в безответственности, поскольку тот не сразу осудил участников захвата Капитолия. Позже Маккарти заявил, что глава Белого дома, которому грозит импичмент из-за беспорядков, имеет право на проведение предварительного расследования событий 6 января.

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