Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден прибыл в Блэр-хаус — гостевую резиденцию Белого дома, где он проведет ночь перед своей инаугурацией. Об этом журналистам сообщили в штабе политика.

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Здание расположено прямо напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. Оно предназначено для приема глав других государств и членов их правительств. Также традиционно в Блэр-хаус перед въездом в Белый дом останавливаются избранные американские президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден прибыл на военную базу Эндрюс в американском штате Мэриленд, а после принял участие церемонии в Вашингтоне, посвященной поминовению всех умерших от осложнений при COVID-19 в США.

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