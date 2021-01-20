Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Соединённым Штатам следует продолжать снабжать Украину оружием, чтобы та смогла «сохранять территориальную целостность», заявил 19 января кандидат на пост министра обороны США отставной генерал Ллойд Остин, отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

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«Я поддерживаю предоставление помощи оружием, чтобы обеспечить наличие у Украины оружия, необходимого ей для самозащиты», — цитируют будущего главу Пентагона в материалах законодательного органа.

Остин добавил, что к настоящему времени складывается «хороший баланс летальной и нелетальной помощи», которая соответствует потребностям Украины в обороне. Перед будущими поставками оружия Киеву генерал пообещал проанализировать ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2020 года в сенате Конгресса США представили законопроект, который предусматривает ежегодное финансирование в размере $300 млн на военную помощь Украине. Кроме того, в 2021 году Вашингтон планирует оказать Киеву поддержку в размере $250 млн по статьям оборонного бюджета.

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