Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден призвал сограждан сохранять память о всех тех, кто в стране умер от COVID-19. Об этом он заявил в ходе прошедшей 19 января в Вашингтоне около мемориала Аврааму Линкольну церемонии поминовения.

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«Для исцеления мы должны помнить, иногда помнить тяжело, но именно так мы исцеляемся», — сказал Байден. Он подчеркнул, что «помнить всех, кого мы потеряли» из-за пандемии коронавируса, важно «в масштабах всей страны».

Также участвовавшая в церемонии поминовения избранный вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в сохранении единства граждан страны и призвала их «сохранять надежду».

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис 19 января примут участие в церемонии, посвящённой памяти умерших из-за коронавируса американцев.

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