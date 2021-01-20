Вильнюс, , 03:05 — REGNUM Пятилетний запрет на въезд в Литву в отношении российского певца Филиппа Киркорова ввели власти страны. Его внесли в список нежелательных лиц, написала 19 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на своей странице в Facebook.

«Запрет на въезд исполнителя в Литву вступает в силу сегодня и действует пять лет», — написала она.

По словам Билотайте, ограничение введено в связи с тем, что российский певец якобы поддерживает «оккупацию Крыма», что является недопустимым «ни при какой демократии».

Ранее намерения властей Литвы внести в чёрный список ряд артистов российской эстрады прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её словам, «культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан».