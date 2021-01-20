Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на видеохостинге YouTube останется «замороженным» еще одну неделю, 19 января передает телеканал CNBC.

Функция добавления новых роликов из учетной записи главы Белого дома была заблокирована 13 января из-за размещения видеозаписи, которая якобы «разжигала насилие». При этом YouTube удалил указанный ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что блокировка аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях подорвала демократические ценности, которые декларируют США.

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