Ла-Пас, , 02:44 — REGNUM В Боливию для активизации проекта строительства Центра ядерных исследований и технологий прибыли представители российской госкорпорации «Росатом». Об этом президент страны Луис Арсе 19 января сообщает на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«К нам приехали представители корпорации «Росатом». Мы возобновим проект строительства Центра ядерных исследований и технологий, чтобы усилить борьбу с раком и улучшить наше сельскохозяйственное производство», — говорится в сообщении.

Напомним, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и строительстве центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто было заключено Россией и Боливией 6 марта 2016 года.

После произошедшего в ноябре 2019 года фактически государственного переворота, в феврале 2020 года агентство ядерной энергетики Боливии объявило, что контракты с «Росатомом» приостанавливаются. Уже в марте было объявлено о продолжении работ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Боливии Родриго Гусман в марте 2020 года заявил, что Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в боливийском городе Эль-Альто будет сдан в срок, согласно ранее объявленным планам.

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