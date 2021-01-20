Иерусалим, , 02:28 — REGNUM Артиллерийский обстрел нескольких приграничных башен наблюдения в секторе Газа произвела израильская армия, 20 января сообщает агентство Quds Net.

Эти объекты контролируют палестинские группировки. Из-за атаки оказались повреждены несколько жилых домов в лагере беженцев Аль-Магхази.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января с территории сектора Газа была выпущена ракета, упавшая на территории Израиля.

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