Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала создать в Конгрессе США следственный орган для определения «связей», которые якобы мог установить американский президент Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путиным накануне штурма Капитолия.

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«Конгрессу необходимо создать следственный орган, такой как Комиссия по терактам 11 сентября, для определения связей Трампа с Путиным, чтобы мы могли исправить ущерб, нанесенный нашей национальной безопасности», — написала она на своей странице в Twitter после беседы со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В ходе разговора с соратницей Клинтон заявила, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день, когда произошел штурм Капитолия. Поддерживающих Трампа она назвала «сторонниками культа» и «сообщниками», обвинив их в «пренебрежении демократией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Сам американский лидер при этом не единожды осуждал участников беспорядков, заявляя, что их действия противоречат всему, во что он верит.

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