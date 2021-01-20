Брюссель, , 01:48 — REGNUM Сохранять «пропорциональные санитарные меры» на границах внутри Евросоюза рекомендовала Еврокомиссия в новой версии стратегии вакцинации и мер по борьбе с пандемией коронавируса. Опубликованный документ лидеры стран ЕС планируют утвердить на саммите 21 января.

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«Все необязательные поездки (между странами — ред.) должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится», — говорится в документе.

Вместе с тем, отмечают в Еврокомиссии, правительства «должны стремиться сохранить свободу перемещения и единый рынок» в ситуациях, когда это необходимо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия ставит перед странами Евросоюза задачу вакцинировать от COVID-19 большинство населения к началу лета 2021 года.

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