Могадишо, , 01:35 — REGNUM По меньшей мере трое членов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены двумя авиаударами самолетов ВВС США на юге Сомали. Об этом 19 января сообщается на странице в Facebook Африканского командования (AFRICOM) американских вооруженных сил.

Военные атаковали позиции исламистов в городе Джамама. Целью ударов была ликвидация нескольких главарей группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января США объявили о полном выводе своего воинского контингента с территории Сомали.

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