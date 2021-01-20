Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Новые санкции Соединённых Штатов в отношении участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» противоречат международному праву, заявил 19 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом говорится на странице диппредставительства в Facebook.

Российский посол прокомментировал введение односторонних ограничений в отношении баржи «Фортуна», которая задействована в строительстве газопровода.

«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей, — отметил Антонов. — Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников».

Дипломат добавил, что действия властей США в связи с оказываемым давлением являются ничем иным, кроме как «неприкрытой недобросовестной конкуренцией» и стремлением силой заставить европейские страны покупать американское сырьё.

Ранее в министерстве экономики и энергетики Германии подтвердили, что введённые США санкции в отношении российского судна «Фортуна», вступают в силу 19 января.

Читайте также: Власти ФРГ подтвердили введение санкций США против трубоукладчика «СП-2»