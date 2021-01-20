Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Самолет с кандидатом в президенты США, демократом Джо Байденом приземлился на военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд. Об этом 19 января сообщил телеканал CNN.

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Политик воспользовался частным воздушным судном. Отсюда он намерен отправиться в Вашингтон на церемонию поминовения всех лиц, умерших в стране от осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп планирует выехать из американской столицы за несколько часов до инаугурации Джо Байдена. Для этого на военной базе Эндрюс пройдет торжественная церемония по случаю отъезда Трампа.

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