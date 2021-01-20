Белград, , 01:01 — REGNUM Иностранцы не должны вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства, и поэтому непонятно, почему для того, чтобы диалог между властями и оппозицией в Сербии состоялся, необходимо посредничество делегации Европейского парламента. Такое мнение ИА REGNUM высказал лидер сербской оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович.

Напомним, что ранее спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил о том, что в ближайшее время он планирует обсудить с председателем внешнеполитического комитета Европейского парламента Дэвидом Макалистером формат предстоящего диалога сербской власти и оппозиции, в ходе которого будут согласованы условия проведения следующих выборов. Очередные выборы, которые прошли в Сербии в июне 2020 года, большинство оппозиционных партий бойкотировало, так как считало условия их проведения недемократическими и нечестными. Среди них была и партия «Двери».

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«Сербия столкнулась с серьезным политическим кризисом, который возник в прошлом году после проведения недемократических выборов на всех уровнях. Но это наш внутренний вопрос, который необходимо решать на прямых переговорах между двумя заинтересованными сторонами. Поэтому я ранее потребовал от спикера Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицы Дачича проведения срочных консультаций о начале этого диалога, который я вижу как единственное мирное решение возникшего политического кризиса», — сообщил Обрадович.

По мнению сербского политика, в этом диалоге с одной стороны должны участвовать представители действующих властей, а с другой представители той оппозиции, которая бойкотировала парламентские выборы 2020 года.

«Ключевой вопрос — улучшение выборных условий накануне внеочередных выборов в начале следующего года. Сербские власти и сами признали, что бойкот выборов был удачным и правильным решением, так как он ограничил срок нового нелегитимного парламента и правительства на полтора года. Главные темы диалога — плюрализм мнений, представленных в СМИ, включая мнение оппозиционных партий, равноправное отношение ко всем участникам выборов, устранение давления на избирателей, которых, если они работают в государственном секторе, заставляют голосовать за правящую партию, а также запрет злоупотребления административным ресурсом в предвыборной кампании», — считает Обрадович.

Политик добавил, что также должен быть разработан механизм гарантий того, что всё оговоренное в ходе переговоров действительно будет выполнено накануне внеочередных выборов. По его мнению, для этого оппозиция должна получить возможность контролировать соблюдение будущего соглашения с властями. «Нужно сформировать совместную комиссию, в состав которой войдут представители властей и оппозиции. Эта комиссия должна надзирать за применением мер по улучшению выборных условий, а также за всем процессом выборов, до самого конца», — полагает он.

«Это поспособствовало бы нормализации политической обстановки в Сербии и мы вернулись бы к демократическому порядку, который в данный момент не функционирует. В любом случае не будет никакой пользы, если в конце процесса демократизации Сербия опять окажется в положении западной колонии, как это было во время падения режима Слободана Милошевича в 2000 году. В этот раз этого необходимо избежать», — подытожил Бошко Обрадович.