Нью-Йорк, США, , 01:00 — REGNUM Сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке не информировали Госдеп США об отключении телефонных линий и не запрашивали содействия по этому вопросу. Об этом 19 января сообщила журналистам представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Если у них действительно произошло отключение, им следует незамедлительно обратиться за содействием к компании, предоставляющей услуги», — прокомментировала она инцидент.

Ранее российские дипломаты сообщали, что все городские телефонные линии генконсульства в Нью-Йорке перестали работать 18 января. При этом обращение к американской стороне не помогло — там ссылались на технические сложности, которые якобы препятствовали восстановлению связи.

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