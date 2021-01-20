Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Кандидат на пост министра обороны отставной генерал Ллойд Остин планирует «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с Россией в некоторых сферах. Об этом он заявил, отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В материалах законодательного органа говорится, что Остин обеспокоен сокращением военного преимущества США перед Россией и Китаем, причём основные усилия оборонного ведомства он намерен направить на сдерживание китайского потенциала.

«В глобальном масштабе, как я это понимаю, Азия должна быть в центре наших усилий, — сказал он. — И я считаю, что Китай, в частности, является основной задачей ведомства».

Напомним, кандидатуру Остина на пост главы Пентагона в декабре 2020 года предложил избранный президент США Джо Байден. После этого генерал провёл пресс-конференцию, на которой заявил, что планирует укреплять отношения с союзниками и сдерживать агрессию противников.

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