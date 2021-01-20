Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, выступая с прощальной речью, признал приход администрации Джозефа Байдена и заявил, что молится за её успехи. Фрагменты его обращения 19 января распространили американские СМИ.

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«На этой неделе мы проводим инаугурацию новой администрации и молимся за то, чтобы она смогла обеспечить безопасность и процветание Америки», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что готовится передать власть Байдену 20 января в полдень. Полную запись видеообращения в Белом доме планируют распространить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. Одновременно к присяге будет приведена вице-президент Камала Харрис.

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