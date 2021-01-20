Москва, , 09:24 — REGNUM Заявление представителей российской дипмиссии о том, что американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, вызвало реакцию в интернете. Люди выразили своё отношение 19 января в социальной сети Facebook.

«Очень демократическая свободная страна», — написала Galina V.

Некоторые пользователи связали происшествие с тем, что Россию решили выставить виновной во вмешательстве в американские выборы. Люди уверены, что в след за этим последуют и другие действия.

«О чём это говорит? Россию вычислили в попытке переворота в США, вот и сделали обрезание. А после 21 января будут и новые санкции», — считает Дмитрий Ч.

Часть комментаторов предложила ответить Америке зеркальными мерами и попросту лишить консульства США в Москве телефонной связи. По технической причине, уточняют люди.

«Надо и в американском посольстве в России аналогично отключить, в связи с «техническими неисправностями», — пишет Фарзин Д.

Нашлись и те, кто призвал руководство России перестать терпеть такие наглые действия со стороны Соединённых Штатов. Граждане считают, что этому государству необходимо дать решительный отпор.

«Мне интересно, до какой степени Россия, народ и правительство будут гуманно относиться к этим издевательствам во всех отношениях?», — задаётся вопросом Manizha M.

Напомним, 19 января представители российской дипмиссии заявил о том, что американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января.