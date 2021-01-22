Приштина, , 11:18 — REGNUM ЕС не направит своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Косово, которые состоятся 14 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано 21 января в интервью для албанского новостного агентства Telegrafi.

Журналисты отмечают, что вместо этого будет направлена экспертная миссия.

Петер Стано «Принимая во внимание сжатые сроки, у ЕС не будет достаточного времени для направления миссии наблюдателей на предстоящие всеобщие досрочные выборы. Однако, мы отправим миссию экспертов по выборам для того, чтобы поддержать проведение честных, всеохватывающих и прозрачных выборов».

Представитель Европейского союза отметил, что Европейская комиссия уже предоставила Косово ряд рекомендаций по проведению выборов.

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