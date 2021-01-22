Приштина, 22 января 2021, 11:18 — REGNUM ЕС не направит своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Косово, которые состоятся 14 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано 21 января в интервью для албанского новостного агентства Telegrafi.
Журналисты отмечают, что вместо этого будет направлена экспертная миссия.
Представитель Европейского союза отметил, что Европейская комиссия уже предоставила Косово ряд рекомендаций по проведению выборов.
Читайте ранее в этом сюжете: Лидер оппозиции Косово призвал диаспору принять участие в досрочных выборах
Читайте развитие сюжета: Представитель ЕС призвал Косово к конфискации преступно нажитого имущества