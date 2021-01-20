Приштина, , 21:35 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и кандидат на пост президента Косово, бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 20 января поздравил только что вступившего на новый пост президента США Джо Байдена с окончанием инаугурации.

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На своей странице в социальной сети Facebook Харадинай опубликовал заявление, в котором поблагодарил Байдена за вклад в решение проблемы Косово и в целом албанского вопроса. Политик подчеркнул устремленность Косово к вступлению в НАТО, Европейский союз и ООН и выразил надежду на то, что помощь Косово в продвижении на этом пути будет находиться в числе приоритетов внешней политики США.

Также кандидат на пост президента Косово выразил надежду на укрепление стратегических связей между Косово и США.

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