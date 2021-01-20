Скопье, , 20:06 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 19 января провел встречу с послами стран Евросоюза, в ходе которой рассказал о текущей деятельности правительства, в том числе шагах по подготовке к вступлению в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, делегацию послов европейских государств возглавлял Дэвид Гир.

Особое внимание в ходе встречи было уделено отношениям Северной Македонии с Болгарией, наложившей вето на начало переговоров о вступлении страны-соседки в Альянс. Македонский премьер-министр подчеркнул, что для Скопье вступление в Евросоюз является единственным направлением развития, однако в переговорах с Болгарией его страна не будет пересекать определенных границ.

Зоран Заев Одновременно мы решительно настроены относительно ряда вопросов, которые представляют для нас красные линии, в т.ч. относительно македонской идентичности и македонского языка, о которых мы переговоров не ведем.

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