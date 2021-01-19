Тунис, , 22:51 — REGNUM Власти Туниса не должны допускать насилия по отношению к протестующим, заявила правозащитная организация Amnesty International, передаёт 19 января Mosaique FM.

По словам представителя этой организации, «власти не имеют права прибегать к ненужной и чрезмерной силе в отношении протестующих, даже в случае единичных проявлений актов насилия с их стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тунис охвачен протестами в десятилетнюю годовщину так называемой жасминовой революции. Полиция задержала сотни участников протестов, в том числе и по обвинению в вандализме.

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