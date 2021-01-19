Киев, , 21:27 — REGNUM В Закарпатской области Украины отменено решение всех местных советов о функционировании региональных языков, сообщила вечером 19 января пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка ТарасаКременя.

Пресс-служба напоминает, что ранее Кремень обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с запросом по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков.

«В ответ в секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета признаны утратившими силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов… Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменено», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что региональным для Закарпатья Украины является венгерский язык, и отношения Киева и Будапешта уже много лет находятся в кризисе именно из-за языковой политики Украины.

Накануне в офисе президента заявили, что Украина ведет работу над «джентльменским» соглашением с Венгрией — договором о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений между странами.

14 января МИД Украины заявил, что министр иностранных дел ВенгрииПетер Сийяртов конце января приедет в Киев для того, чтобы обсудить отношения между странами.