Вашингтон, , 21:19 — REGNUM В Вашингтоне перед инаугурацией Байдена развернуты не только подразделения по борьбе с терроризмом, но и спецотряды Береговой охраны США, предназначенные для мероприятий по борьбе с радиационной и химической угрозами, сообщает 19 января радиостанция WTOP.

Кроме того, отмечает радиостанция, десятки катеров береговой охраны патрулируют реки Потомак и Анакостия, используя при этом оснащенных видеокамерами роботов с дистанционным управлением, а также группы со служебными собаками, обученными поиску взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтон были переброшены от 20 до 25 тыс. солдат и офицеров национальной гвардии США, а значительная часть города была закрыта для движения автотранспорта.

Напомним, церемония вступления в должность демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис запланирована на полдень 20 января.

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