Донецк, , 20:58 — REGNUM Целый день ВСУ ведут обстрелы территории ДНР, сообщает 19 января Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

Обстрелы в день, когда православные празднуют Крещение Господне, ВСУ начали в 8:32 мск: по селу Ленинское (ДНР) украинские войска выпустили четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ).

Затем обстрелы Ленинского продолжились в 11:10 мск и в 13:17 мск. ВСУ выпустили две гранаты из подствольного гранатомёта, применили крупнокалиберные пулемёты. Село Коминтерново (ДНР) было атаковано ВСУ в 16:23 мск из стрелкового оружия.

Посёлок шахты им. Гагарина на окраине Горловки был обстрелян со стороны ВСУ из автоматического гранатомёта на станке (АГС) в 18:30 мск: выпущено семь гранат, применялось стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 18 января три раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.

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