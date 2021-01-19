Вашингтон, , 20:27 — REGNUM «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) внесена в американский список террористических организаций, сообщили 19 января в пресс-службе минфина США.

Американский минфин уточнил, что «Ансар Аллах» внесена в чёрный список Госдепом 19 января. Кроме того, террористами объявлены три связанных с этой организацией физических лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международное сообщество в лице ООН призвало Вашингтон отказаться от объявления йеменских хуситов террористами, поскольку это приведёт к ещё большему обнищанию жителей Йемена: они окажутся без последней помощи со стороны благотворительных организаций.

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