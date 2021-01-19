Юннань, , 19:52 — REGNUM К семи годам заключения за взяточничество на днях приговорен бывший партийный руководитель юго-западной китайской провинции Юннань Цинь Гуанжун. Об этом 19 января сообщает Синьхуа, отмечая, что решение принято народным судом г. Чэнду соседней провинции Сычуань, и по нему осужденный должен также выплатить штраф в размере 1,5 млн юаней (около 231 тыс. долларов). Кроме того, в государственную казну конфискуются все незаконные доходы бывшего партийного чиновника, в том числе начисленные на них проценты.

Судом установлено, что в 2003—2014 годах Цинь Гуанжун, работая на различных партийных и государственных должностях, злоупотреблял властью, раздавая льготы отдельным лицам и организациям при заключении договоров подряда, передаче прав акционеров, а также организовывал продвижение по службе «нужных» людей. За эти действия в качестве взяток он получил от третьих лиц деньгами и товарами более 23 млн юаней.

Суд смягчил Цинь Гуанжуну наказание в связи с тем, что он согласился с его решением, отказавшись от обжалования, а также до этого добровольно оформил явку с повинной.