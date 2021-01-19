Рим, , 19:43 — REGNUM Во вторник, 19 января, в римском госпитале «Джемелли» на 97-м году жизни скончался бывший руководитель Коммунистической партии Италии Эмануэле Макалузо.

В партию он вступил в 1941 году в возрасте 17 лет, политическую карьеру начал десятью годами позже, став депутатом регионального совета Сицилии.

Макалузо в период с 1963 по 1992 годы семь раз подряд избирался в национальный парламент, а в период с 1982 по 1986 годы был также редактором ведущего коммунистического издания Италии — газеты Unita.