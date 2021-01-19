Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Возврат Вашингтона к ядерной сделке с Ираном вряд ли реализуем в обозримом будущем, заявила 19 января в Конгрессе Эврил Хейнс, кандидат на должность главы нацразведки США.

По словам Хейнс, кандидатура которой рассматривается сегодня, 19 января, специальным комитетом по разведке Сената, сказала, что избранный президент США Джо Байден не исключает возвращения Штатов в ядерную сделку с Ираном.

Однако, по её словам, это возможно только в том случае, если Иран вернётся к соблюдению условий сделки.

Хейнс «Откровенно говоря, нам до этого далеко».

Напомним, ядерной сделкой с Ираном в США называют Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого Штаты вышли в 2017 г. — вскоре после того, как к власти пришёл Дональд Трамп. Теперь Иран требует, чтобы возврат США в СВПД сопровождался снятием с Тегерана американских санкций.

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