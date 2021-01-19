Москва, , 19:21 — REGNUM Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев.

Вводятся требования к желающим обратиться к услугам суррогатной матери: это должны быть исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака, пишет ТАСС.

Суррогатными матерями можно будет стать только для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке, следует из документа.

Также законопроектом уточняется, что вспомогательные репродуктивные технологии «представляют собой методы преодоления и замещения бесплодия», а не методы его лечения, как указано в законе сейчас.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 января рабочая группа Госдумы обсудит законодательное регулирование вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства. В составе группы — вице-спикеры нижней палаты парламента от «Единой России» Петр Толстой, а также Ирина Яровая. По мнению Яровой, нормы законодательства о суррогатном материнстве следует скорректировать и установить, что такие услуги могут оказываться только гражданам РФ, которым они необходимы по состоянию здоровья.

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