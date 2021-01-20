Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 20 января, Госдума обсудит проект заявления, в котором осудит двойные стандарты по вопросу применения силы на митингах в Европе, сообщает ИА REGNUM.

«Очевидно, в Берлине и Париже полагают, что одни и те же действия органов правопорядка в европейских государствах совершаются якобы во благо демократии, а в Белоруссии влекут за собой ее попрание», — отмечается в проекте заявления.

Кроме того, в планах парламентариев обсудить создание открытого цифрового геоинформационного ресурса (ЛесЕГАИС) — законопроект, как ожидается, найдет поддержку в третьем чтении.

В первом чтении депутаты рассмотрят пакет законопроектов, направленный на запрет государственным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство иностранного государства.

Также в первом чтении планируется обсудить законопроект о системе школ искусств. Устанавливаются особенности регулирования деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.