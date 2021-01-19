Иерусалим, , 21:19 — REGNUM Израильтянин получил большую, чем предписано, дозу вакцины от COVID-19 в центре вакцинации Маккаби в Иерусалиме. Этот случившийся 19 января инцидент стал третьим подобным случаев в данном центре, сообщает Jerusalem Post.

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Мужчину перевели в больницу для дальнейшего наблюдения и через несколько часов отпустили. Он чувствует себя хорошо и не испытывает никаких побочных эффектов.

Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как 67-летняя женщина из Иерусалима получила пять доз вакцины Pfizer в одном уколе. Хотя у нее не было никаких побочных эффектов, ее все же поместили под наблюдение. По имеющимся данным, она чувствует себя хорошо.

В декабре медицинский работник получил примерно пять или шесть доз вакцины в одной прививке в центре вакцинации «Маккаби». Он также наблюдался в больнице сразу после этого, не показал никаких побочных эффектов и был выписан в тот же день.