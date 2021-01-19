Москва, , 18:20 — REGNUM Члены Совфеда планируют привлечь блогеров-миллионников к изучению вопросов общего образования. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Вчера мы провели встречу с блогерами-милионниками и решили включить для изучения мнения родительского, педагогического сообщества в том числе и блогосферу», — сказала Гумерова в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Кроме того, по ее словам, тема дистанционного образования 27 января будет обсуждаться на «правительственном часе» в Совфеде с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о дистанционном обучении был внесен в Госдуму группой сенаторов, Гумерова была в их числе. 9 декабря 2020 года Госдума сняла с рассмотрения на пленарном заседании законопроект о дистанционном обучении и перенесла обсуждение на более поздний срок.

Законопроектом уточняются полномочия Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Режим дистанционного обучения будет возможен в условиях повышенной готовности, ЧС и иных форс-мажорных обстоятельствах, следует из документа.

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