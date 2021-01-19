Москва, , 18:13 — REGNUM Важным рубежом в урегулировании ситуации в Центрально-Африканской Республике назвал состоявшиеся президентские выборы в ЦАР МИД России в опубликованном 19 января заявлении.

Фостен Арканж Туадера UNCTAD

Комментируя избрание на второй срок действующего президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры, российское внешнеполитическое ведомство отметило, что республике «предстоит завершить формирование нового состава парламента».

Москва выразила надежду, что Банги теперь, после непростых выборов, займётся решением «первоочередных задач социально-экономического развития» и «неотложными гуманитарными вопросами». Россия, как отмечается, будет и дальше помогать ЦАР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за Туадеру на выборах 27 декабря проголосовало 53,16% избирателей. Голосование прошло в условиях гражданской войны. В ЦАР находится российский контингент, в африканской республике сохраняется военное положение.

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