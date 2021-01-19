Иерусалим, , 21:19 — REGNUM Израильское министерство здравоохранения, по словам заместителя генерального директора ведомства Итамара Гротто, склоняется к тому, чтобы рекомендовать беременным женщинам делать прививки от COVID-19, об этом он заявил KAN News 19 января.

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«Мы знаем, что беременность подвергает женщин высокому риску серьезного случая COVID-19», — сказал Гротто.

Источники в Министерстве сообщили, что решение по этому вопросу будет окончательно принято в течение 20 января и, скорее всего, будет в пользу прививок. До сих пор ни Всемирная Организация Здравоохранения, ни Pfizer не рекомендовали позволять беременным женщинам вводить вакцину, потому что клинические испытания с участием беременных не проводились.

Замечания Гротто прозвучали вскоре после того, как доктор Гили Регев-Йохай, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Медицинского центра Шеба, заявила, что она также поощряет беременных женщин к вакцинации, поскольку все больше из них появляются в отделениях интенсивной терапии коронавируса страны в тяжелом состоянии.