Москва, , 17:48 — REGNUM Наращивание Норвегией военной активности и приближение инфраструктуры НАТО к границам России могут повлечь негативные последствия для всей Арктики, сообщает 19 января МИД РФ.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном 19 января по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с норвежским коллегой Ине Эриксен Серэйде.

«Обсужден также комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье», — указано в сообщении на сайте МИД РФ.

«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство России.

Кроме того, в ходе видеоконференции Сергей Лавров призвал норвежскую сторону к диалогу и прагматичному урегулированию возникающих разногласий, в том числе по обязательствам Норвегии в рамках Договора 1920 года о Шпицбергене.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле отреагировали на лишение Белоруссии права принимать матчи ЧМ-2021