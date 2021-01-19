Тегеран, , 17:46 — REGNUM Американские санкции навредили Ирану, в том числе и задержав вакцинацию от коронавируса, сообщили 19 января в пресс-службе президента страны.

В заявлении иранского президента Хасана Рухани говорится, что санкции, введённые администрацией 45-го президента Штатов Дональда Трампа, ограничили для Тегерана возможные источники, необходимые для покупки вакцины.

Президент Ирана подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 затянулась из-за враждебной политики США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США продолжают вводить санкции в отношении Ирана. Так, в санкционный список Вашингтона недавно включена иранская компания, занимающаяся разработкой вакцины от коронавируса.

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