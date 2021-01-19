Берлин, , 17:32 — REGNUM Отказ от проекта «Северного потока — 2» приведёт к росту цен на газ и электричество для жителей ЕС, заявил в распространённом 19 января комментарии председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Гермес.

Гермес «Если реализация «Северного потока — 2» будет остановлена, то следует прежде всего ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей».

Он напомнил, что особенно это будет чувствительно в ситуации спровоцированного пандемией экономического кризиса. Альтернативой является сжиженный природный газ из США, цена которого будет совсем иной, чем у российского газа.

Гермес скептически отнёсся к тезисам экоактивистов против «Северного потока — 2», добавив, что для окружающей среды вреднее добыча газа в США методом фрекинга.

Гермес «Было бы недальновидным решением, как с точки зрения охраны окружающей среды, так и экономической перспективы, останавливать реализацию почти завершённого многомиллиардного проекта и тем самым окончательно превратиться в игрушку политического влияния».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, экологи в Германии застопорили реализацию разрешения, выданного властями страны на достройку «Северного потока — 2» в германских водах. При этом США продолжают ввод санкций против участников проекта.

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